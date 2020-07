Anton Karlsson. Foto: Bildbyrån

Osannolika succén: Två hole in one på tre försök

Golfspelaren Anton Karlsson, 26, trivs minst sagt på det 16:e hålet på Katrinholms GK. Under den andra rundan av Katrineholm Open gjorde han hole in one på det hålet och därmed har ett slag räckt två av de tre senaste gångerna han spelat hålet.

– Sjukt nog så gick vi och pratade om det, säger han till svenskgolf.se.

Anton Karlsson, som bland annat har vunnit en tävling på Europatourens andra tour Challengetouren, är tre slag efter ledande Mikael Lindberg i Katrineholm Open som ingår i den svenska proffstouren. Men det lär nog inte vara för totalresultatet som Karlsson kommer ihåg den här tävlingen, utan för sin osannolika hole in one. – Det är helt sjukt. Sannolikheten är nog obefintlig. Det roliga är att jag har gjort HIO två gånger på tre försök på just det hålet. Sist jag gjorde HIO på Katrineholm var det en Challengetourtävling och då gjorde jag det på sista rundan. Det var exakt samma flaggplacering då som i dag, säger han till svenskgolf.se. Karlsson har sammanlagt gjort fyra hole in one på tävling och hälften av dem har alltså varit på Katrineholm GK:s hål 16.