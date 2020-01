Madelene Sagström har första segern på LPGA-touren i sikte. Foto: Göran Söderqvist

Sagström fortsätter storspelet i Florida – Leder med två slag inför sista rundan

Madelene Sagström följde upp gårdagens 62-runda i Boca Raton, Florida, med att göra 67 sent under lördagskvällen. Svenskan kommer att gå ut med två slags ledning före den japanska världsfemman Nasa Hataoka under söndagens slutvarv.

Sagström, rankad 116:e i världen, jagar sin första seger på LGPA-touren. Hon inledde urstarkt med fyra birdies de åtta första hålen. Sedan blev det bara en till resten av rundan, men hon klarade sig utan bogeys. Tävlingen håller yppersta klass. Ett slag bakom Hataoka jagar duon Danielle Kang (världsfyra) och Kim Sei Young (världssexa) Dela Dela