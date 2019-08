Sagström klättrade under sistarundan

På North Berwick i Skottland avgjordes idag LPGA-tävlingen Aberdeen Standard. Anna Nordqvist har spelat bra under veckan och låg strax bakom toppen inför sista dagen. Men Nordqvist kunde inte utmana för topplaceringarna när hon gjorde sin sämsta runda i tävlingen och kom in på ett under par. Nordqvist kom tillslut in på delad trettonde plats.

Madelene Sagström klättrade

Dagens bästa svenskrunda stod Madelene Sagström för när hon gick runt på 67 slag, fyra under par. Efter att Sagström missade cutten i British open förra veckan så blev Sagström näst bästa svenska i Skottland på en delad sjuttondeplats.

Imorgon, måndag, tas lagen till Solheim Cup ut. I de prelimnära uttagningarna är Sverige representerade av Anna Nordqvist och Caroline Hedwall. Kapten Catriona Matthew har även fyra egna val att dryga ut truppen med.

I Skottland så blev det till slut en sydkoreansk duo i topp. Mi Jung Hur var dock starkare och gick runt på fem under par, -20 totalt, och vann tävlingen.