Golfaren Scottie Schefflers säsong går till historien som en av de bästa någonsin sett till antal vunna titlar på PGA-touren – Scheffler tog under 2024 hem hela sju stycken, varav en var en major och fyra var signaturtävlingar. Under året har han dessutom spelat in 650 miljoner kronor i prispengar, största summan någonsin inom golfen.