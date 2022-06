Det var drygt sju år sedan David Lingmerth vann sin hittills enda seger på PGA-touren när han tog hem stortävlingen The Memorial.

Sedan dess har det gått sisådär för Lingmerth och de senaste åren har 34-åringen varvat spel på PGA-touren med framträdanden på undertouren Korn Ferry Tour.

Men nu verkar han vara på gång igen.

Under torsdagen inleddes årets tredje golfmajor, US Open, på The Country Club utanför Boston och Lingmerth levererade direkt. Inte en bogey på hela rundan och dessutom tre birdies. Ett resultat som innebär att han ligger på en delad förstaplats i tävlingen med bland annat förhandsfavoriten Rory McIllroy när ungefär halva startfältet avverkat den första rundan.

Även Alex Norén har spelat färdigt för dagen. För honom gick det dock inte lika bra. En dubbelbogey på det andra hålet ställde det till det rejält för 39-åringen som till slut kom in på tre slag över par.

Jonas Blixt och Sebastian Söderberg går ut 20.31, svensk tid.

Den första rundan pågår fortfarande.