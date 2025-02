Se Dale Whitnells drömslag – slår till med hole in one. Foto: DP World Tour

Att göra en hole in one under en runda är varje golfares dröm.

Engelsmannen Dale Whitnell nöjde sig inte med en – han slog till med två under Europatourtävlingen i Sydafrika.

– Det är bisarrt, säger Whitnell.