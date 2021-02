Sörenstam: Glad om jag klarar cutten

I morgon gör Annika Sörenstam, 50, comeback. Efter 13 år är hon tillbaka på LPGA-touren. Det sker på hennes hemmabanan Lake Nona i Florida.

– Det här är inte en comeback, haha. Det är en ”appearance”, som jag kallar det. Det är en engångsförteelse. Jag är här för att spela för att det är på Lake Nona. Jag vill försöka spela lite också eftersom jag vill spela på US Senior Women´s Open, så jag känner att jag behöver lite tävlingsronder. Det här var den enda chansen, säger Sörenstam till SVT Sport.

”Mycket har hänt”

– Jag är en tävlingsmänniska, både på gott och ont. Men sist jag spelade en LPGA-tävling var 13 år sedan, mycket har hänt sedan dess. Man är lite äldre än de här tjejerna, det känns helt annorlunda. Men när man står på ”tee” vill man slå ett bra slag. Jag vet hur det ska kännas, vet hur det ska se ut. Det kanske inte går som det har gjort förut. Det är kul att vara här med tjejerna, säger Sörenstam.

Har du det i dig fortfarande?

– Jag har inte viljan och motivationen längre, det har jag inte. Det är snarare kul att vara med.

”Jag har försökt”

Hur väl förberedd är du?

– Jag har försökt, det har jag verkligen. Jag har tränat i månader, jag har fystränat och försöker komma in i det så gott det går. Men jag är mamma på morgonen, eftermiddagen, lagar middag och sköter om hushållet. Vi har gjort så mycket vi kan under tiden de är i skolan. Men när de är lediga så spenderar vi tid med barnen, Så det är lite begränsat, men jag har gjort vad jag har kunnat under den tiden jag har haft.

Din pappa sa ”jag är glad om Annika klarar cutten”. Är du det med?

– Ja, det är jag nog, haha. Det känns som en framgångsrik vecka.