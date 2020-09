Stabilt spel i hettan av Anna Nordqvist

Den stora snackisen innan årets andra majorn har varit hettan som just nu är i Mission Hills. Förra veckan var det 50 grader i skuggan. När ANA Inspiration drog igång hade temperaturen sjunkit, men värmen var ändå påtaglig.

Anna Nordqvist klarade värmen på ett bra sätt då hon tog sig runt på 70 slag och två under par. Hennes enda stora misstag kom på 15:e hålet då hon gjorde en dubbelbogey. Första rundan pågår och just nu ligger Nordqvist två slag efter Danielle Kang och Kelly Tan som leder med fyra under par.

Linnea Ström gick på par efter 72 slag. Lika bra gick det inte för Dani Holmqvist som gjorde åtta över par. Hon hade ett mardrömshål ådet sjätte där hon gjorde en kvadruppelbogey.

Caroline Hedwall, Madalene Sagström och Pernilla Lindberg går ut senare.