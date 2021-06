Stark start av Stark i US Open

Närmast att gå runt de 18 hålen under par var amatören Maja Stark. 21-åringen inledde med en säker birdie och låg efter 16 hål på ett under par. Men på 17:e kom dagens tredje bogey och Stark – som även i fjol inledde US Open bra – fick nöja sig med en parrond på 71 slag.

Hon delar därmed 16:e-platsen med bland andra mer rutinerade landsmaninnan Madelene Sagström och flerfaldiga majorvinnarna Inbee Park, Lydia Ko och Ariya Jutanugarn.

Sverigeettan Anna Nordqvist gick runt på fyra över par, 75 slag, och ligger delad 69:a. Ett slag bakom henne ligger Pernilla Lindberg. De två och övriga tre svenskor – Louise Stahle och Linnea Ström (båda +8) samt Amanda Linnér (+14) – måste spela upp sig på fredagen för att klara kvalgränsen och kunna på vidare spel i helgen.

Bäst av alla har engelskan Mel Reid och amerikanska amatören Megha Ganne spelat, de gick runt på 67 slag, fyra under par, och leder majortävlingen.

Rättad: I en tidigare version av texten angavs ett felaktigt antal övriga svenskor.

