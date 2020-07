Stenson långt efter täten i Memphis

69 slag på den första rundan och 69 slag på den andra det är facit för den svenske golfstjärnan, i hans första tävling på över fyra månader.

Stensons resultat hittills, efter halva WGC-tävlingen St Jude Invitational, ger honom en delad 21:a plats inför helgens spel.

Fowler jagar Todd

Amerikanen Brendon Todd följde upp torsdagens 64-rond med att gå banans 18 hål på 65 slag, fem under par, under fredagen. Todd leder därmed tävlingen på totalt elva under par, två slag före tvåan och landsmannen Rickie Fowler och nio före Stenson.

Tävlingens andre svensk, Sebastian Söderberg, gick den andra rundan på ett över par och är totalt tre över på en delad 57:e plats.

