Henrik Stenson är just nu 18 hål från segerchecken på fyra miljoner dollar, eller cirka 40 miljoner svenska kronor.

46-åringen leder tävlingen på Bedminster, New Jersey, med tre slag. Stenson fick dock en tuff start då han åkte på en dubbelbogey, något som han inte lät sig påverkas av. För efter det gick det bättre och han kunde avsluta den näst sista rundan, som gick på 69-slag, med att gå totalt nio under par.

– Det var ganska tufft ibland, men sedan lyckades jag hitta rätt med några bra slag och fina puttar, säger Stenson.

Svensken leder nu tävlingen, tre slag före tvåan Dustin Johnson, som också gick runt på 69-slag. Johnson är ett av golfvärldens största namn och har under karriären varit världsetta i över 130 veckor.

Håller Stenson i ledningen under den sista dagen så väntar alltså en rejäl pengarsumma.

– På det stora hela är jag nöjd, säger han inför avslutningen.

Amerikanen Patrick Reed, som 2018 vann The Masters, ligger trea på fem slag under par. Reed delade ledningen med Stenson efter den första rundan men tappade sedan något under den andra dagen, då han gick runt på 73-slag.

Den kontroversiella LIV-touren har blivit väldigt omdiskuterad i sportvärlden då den finansieras av Saudiarabien. Tävlingen anklagas vara ett exempel på ”sportswashing”, vilket är ett sätt för olika aktörer att få ett bättre rykte genom sport.