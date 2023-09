USA hade en 7–5-ledning att gå på efter förmiddagens runda i Solheim Cup. Men efter tre vinster och en förlust för Europa är det nu helt lika. Tillsammans med Emily Pedersen vann svenskan Madelene Sagström sin match mot Rose Zhang och Andrea Lee.

– Vi spelade sjukt bra golf. Det är jättekul, säger Sagström till SVT Sport.

Men framför allt var det Linn Grant som imponerade under lördagen.

– Linn är född till att göra det här. Jag kunde inte vara mer stolt, säger Suzanne Pettersen, kapten för Europas lag.

Hyllas av experten

Ihop med Carlotta Ciganda plockade Grant en viktig vinst under tävlingsdagens avslutning. Svenskans prestation stack ut, bland annat låg hon åtta under par efter åtta hål. Landslagscoachen Fredrik Wetterstrand valde att hylla Grant under SVT:s sändning.

– En fantastisk runda. Bland den bästa golfen jag sett i hela mitt liv, konstaterade Wetterstrand.

Vinsten innebär att det är likaläge mellan Europa och USA, 8–8, inför söndagen.

Spelat allt: ”Yngst i laget”

Efter att ha stått över de inledande tre omgångarna fick även 34-åriga Caroline Hedwall chansen under lördagens bästbollar. Veteranen inledde starkt, men hon och Anna Nordqvist fick se sig besegrade av Cheyenne Knight och Angel Yin.

SVT sänder avgörandet, som består av singelspel, med start 11:00 i SVT1 och Play i morgon.

– Jag har aldrig spelat singelspel i Solheim Cup men det känns bra att vi har kommit tillbaka, säger Linn Grant som spelat samtliga matcher så här långt i tävlingen.

– Jag är väl yngst i laget. Jag är här för att spela mycket, säger hon och skrattar.

