Söderberg svarade för hela nio birdies på den första rundan (par 72) av fyra och när bogeys lyste med sin frånvaro i scorekortet kunde svensken signera för nio slag under par. Det innebär delad ledning tillsammans med fransosen Romain Langasque.

– Det kändes bra. Två bra puttar på slutet och överlag bra från tee. Det kändes väldigt stabilt överlag, säger Söderberg efter första rundan.

Tävlingen i Kina är den fjärde och sista i Europatourens Asienturné under våren och topp 3 i en minirankning får spela majortävlingen PGA-mästerskapen i Kentucky, USA, 16–19 maj.

”Ett jättestort mål”

Inför tävlingen i Shenzhen leder Söderberg den rankningen, men han kan även ta sig in i majorn via världsrankningen. Söderberg är just nu nummer 98 i världen och topp 100 får normalt sett en inbjudan till stortävlingen.

– Jag tänker inte på det än, men absolut PGA är ett jättestort mål och kul att spela. Men jag behöver vara närvarande på banan och inte vara för långt fram i tiden, säger Söderberg.

Jesper Svensson (109:a i världen) är trea på minirankningen och ligger på en delad 30:e plats på –3. Ytterligare ett slag bakom återfinns Marcus Kinhult och Jonas Blixt.

Världssexan Ludvig Åberg och Vincent Norrman är klara för spel i PGA-mästerskapen och i praktiken även Alex Norén.