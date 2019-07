Svenskorna långt efter i Wisconsin

Svenskan var på väg mot sin bästa rond under tävlingen, men en dubbelbogey på 17:e hålet grusade alla förhoppningar om en fin avslutning. När alla slag räknats in slutade Nordqvist på 68 lag för dagen och totalt 15 under par i tävlingen – vilket räckte till en delad 35:e plats.

Det innebar att Nordqvist med nöd och näppe blev bästa svenska i tävlingen. Louise Ridderström spelade upp sig rejält under söndagen och slutade på 40:e plats, ett slag bakom landsmaninnan.

I täten var blickarna riktade mot Yeahlimi Noh, 17-åringen som först efter kval tog sig in i tävlingen och inför slutvarvet utmanade om segern. Söndagen blev inte en lika stor succé för Noh, som trots fem birdies tappade mot täten och slutade sexa, men tonåringen var ändå glad.

– Mitt mål var att komma bland de tio första, sade hon på en presskonferens.

Noh slutade sex slag efter vinnaren Feng Shanshan från Kina. Den förra världsettan avslutade med fyra birdies på sex hål för att ta sin tionde seger på proffstouren, och den första på nästan två år.