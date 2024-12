När världsettan Scottie Scheffler, USA, och den svenske världsfemman Ludvig Åberg peggar upp på torsdagen för inbjudningstävlingen Hero World Challenge på Bahamas saknas värden Tiger Woods.

Den 15-faldige majorvinnaren har ofta använt sin egen tävling för komma tillbaka efter skada, men nu han har endast spelat den en gång sedan 2019.

"Bortkastat år"

– Det här året är bortkastat. Jag kunde inte spela tillräckligt mycket inför majortävlingarna och jag spelade inte bra i dem, säger Woods på en presskonferens.

Han tvingades dra sig ur säsongsdebuten i februari efter en runda. Han klarade kvalgränsen i årets första majortävling US Masters, men missade sedan "cutten" i PGA-mästerskapet, US Open och British Open. Fler starter blev det inte under 2024.

I februari 2021 skadade han sig i en bilolycka. Redan innan olyckan hade han gjort fem ingrepp i sin rygg och i september i år blev det en sjätte operation.

– Jag hade rätt stora smärtor i slutet av säsongen och därför var jag tvungen att göra ett nytt ingrepp för att lindra smärtan som strålade ner i mina ben.

Tidigare år har han sagt att han ska försöka spela tävlingar en gång i månaden, men de senaste säsongerna har till och med innehållit färre starter än i år.

Nu är han osäker på vad han kan hoppas på.

Debut för Åberg

– Ärligt talat vet jag inte. Jag försöker bara göra min rehab och bli starkare och bättre. Försöka skapa de bästa förutsättningarna inför nästa år.

Även om startfältet i årets tävling på Bahamas är svagare än tidigare år är nio av världens 20 främsta på plats. Ludvig Åberg, som gör debut i Woods tävling, är näst bäst rankad efter världsettan Scheffler.

– Jag är inte tillräckligt vass för att konkurrera med dem på deras nivå. När jag är redo för att tävla och spela på den här nivå, då kommer jag att göra det, säger Tiger Woods, som den 30:e december fyller 49 år.