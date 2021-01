20.30: Sverige inleder huvudrundan i handbolls-VM

JUST NU: Anton Lindskog med i den svenska matchtruppen. Lindskog testades ju positivt för corona under landslagets samling hemma i Sverige men kunde efter flera negativa tester i natt flygas in till VM i Kairo. Han går alltså rakt in i matchtruppen. Oskar Sunnefeldt petas.

- Vi får in en riktigt, riktigt bra mittsexa och fler alternativ. Jag vet att Glenn Solberg håller Lindskog högt. Vi kommer få se honom mycket i det här mästerskapet. Lindskog betyder mycket i anfallsspelet och kommer få ta stort ansvar i turneringen. Det var viktigt för Sverige att han blev klar, säger SVT:s expert Magnus Grahn.