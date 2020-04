Damserierna tappar publik: ”Bekymmersamt”

Årets publikbarometers topp-5 när det gäller damserier visar en tlllbakagång. Damallsvenskan är etta men siffrorna för alla ligor är röda. Ishockeyns SDHL har det största publiktappet på 24 procent jämfört med året innan. Sedan kommer handbollens SHE vars publik minskat tre år i rad och förra säsongen med 12 procent.

Damligorna går ner: "Viktigt att vi tar åt oss"

– En anledning till att de flesta inom damidrotten går ner är kanske att mer och mer är tillgängligt via webb eller tv vilket gör att en del åskådare kanske av bekvämlighet eller annat väljer att stanna hemma och titta hemifrån, tror Peter Gentzel, vd Svensk Elithandboll, till SVT Sport.

– Tittar vi på Skuru till exempel som spelar i Stockholm och Nacka bollhall med en kapacitet på 300 personer så är det svårt att göra så himla mycket mer än att locka till bara matchen tror jag. Det är också någonting som damidrotten lider av tror jag, fortsätter Gentzel.

Klubbarna i SHE är mer känsliga för ekonomiskt bortfall som många runt om i idrottsvärlden nu upplever på grund av den pågående corona-pandemin.

– Damhandbollsföreningarna har det kämpigt just nu i SHE och det är egentligen bara att försöka härda ut. Värsta scenariot är om vi inte kan komma igång i september och kanske inte ens i november utan kanske i januari. Då tror jag att det är många föreningar som tyvärr har fått lämna in om vi skulle hamna i ett sådant scenario, säger Peter Gentzel, vd Svensk Elithandboll, till SVT Sport.

Publikbarometern är baserad på grundseriespel och matcher som spelades utan eller med begränsad publik på grund av corona har tagits bort ur statistiken.