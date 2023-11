SVT, NRK och DR genomförde gemensamt en enkät om matchfixning i handboll.

• Spelare som representerat Sverige, Norge och Danmark i internationella mästerskap de fem senaste säsongerna fick svara på enkäten.

• 103 spelare (49 procent) svarade.

• 58 av de svarande var damer, 45 herrar.

• 26 av de svarande var danska, 33 svenska och 44 norska.

• De svarande var anonyma.

Definitionen av matchfixning i enkäten

Svenska spelare svarade på enkäten under denna definition:

Matchfixning innebär att en spelare, tränare eller annan involverad i handbollsmatchen har försökt att manipulera matchresultatet eller händelser i matchen, antingen för att denne själv eller andra ska tjäna pengar. Exempel på detta kan vara att man mottar ett belopp eller satsar pengar på ett fixat matchresultat eller annan händelse i matchen.

Norska spelare svarade på enkäten under denna definition:

Kampfiksing innebærer at en spiller, trener eller annen involvert i håndballkampen bevisst har forsøkt å oppnå et bestemt utfall, enten for at en selv eller andre skal tjene penger. Eksempler på dette kan være at man mottar et gitt beløp eller plasserer veddemål på det fiksede utfallet.

Danska spelare svarade på enkäten under denna definition:

Matchfixing er, hvis en af de involverede parter (spillere, trænere, dommere m.m.) med forsætlig eller manglende handling forsøger at påvirke resultatet eller forløbet af en sportsbegivenhed med formålet om at opnå en fordel for sig selv eller andre. Det kunne eksempelvis være manipulation af udfaldet eller hændelser i en håndboldkamp.