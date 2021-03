Guide inför herrarnas SM-slutspel i handboll

Mästare under 2000-talet

1999/00: Redbergslids IK

2000/01: Redbergslids IK

2001/02: Drott HK

2002/03: Redbergslids IK

2003/04: IK Sävehof

2004/05: IK Sävehof

2005/06: Hammarby IF

2006/07: Hammarby IF

2007/08: Hammarby IF

2008/09: Alingsås HK

2009/10: IK Sävehof

2010/11: IK Sävehof

2011/12: IK Sävehof

2012/13: HK Drott

2013/14: Alingsås HK

2014/15: IFK Kristianstad

2015/16: IFK Kristianstad

2016/17: IFK Kristianstad

2017/18: IFK Kristianstad

2018/19: IK Sävehof

2019/20: Ingen mästare på grund av coronapandemin