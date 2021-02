Guif bröt förlustsviten – segrade mot Hallby

Eskilstuna Guif hade inför bortamötet med Hallby fyra raka förluster mot laget. I kväll skulle dock den trenden brytas – när gästerna segrade med 30-25.

Det var Guif-spelarna Erik Johansson och Erik Persson som bar fram laget i kväll – spelarna gjorde nämligen sju mål vardera.

– Jag hade några dåliga val i första men kom bättre in i det i andra, säger Persson om sin insats i C More efteråt.

Det var desto dystrare i Hallby.

– Vad ska man säga? Vi är inte bra i dag. Vi får inte till det varken framåt eller bakåt över 60 minuter, säger Martin Mårtensson och lägger till:

– Vad ska man göra? Det är bara att bryta ihop och komma igen.

Eskilstuna Guifs seger innebär att man bröt förlustsviten på två matcher och ligger nu nia – två poäng efter tabellåttan Hallby.