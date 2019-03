Höör-spelaren Ida Gullberg i otäck trafikolycka

H65 Höör har inte förlorat en match på hela säsongen och ligger just nu tvåa i SHE bakom Skuru, dock med en match mindre spelad.

Men när de på lördag ska försöka återta serieledningen borta mot Heid får de klara sig utan talangen Ida Gullberg.

Högersexan har varit med om en trafikolycka, berättar klubben via sin hemsida. Gullberg var på väg till jobbet när hon voltade med bilen som landade på taket och blev totalförstörd.

– Bilarna framför mig bromsade in fort och jag tvärnitade, men kände att jag aldrig skulle hinna bromsa in. Jag ville inte köra in i dem så då svängde jag av vägen i stället, berättar hon.

– Ambulans och räddningstjänst var snabbt på plats. Jag mår bra under omständigheterna och har bara massa blåmärken och lite ont i nacken, så jag är lyckligt lottad.

Gullberg ådrog sig en lätt hjärnskakning, men klarade sig utan allvarligare smärtor. Den här säsongen har hon spelat 19 av Höörs 20 matcher och noterats för 37 mål.

– När jag kan spela handboll igen återstår att se, med det ska nog bli hyfsat snart, säger 20-åringen.