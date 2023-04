I mitten av 00-talet var Hammarby ett av Sveriges bästa handbollslag, och tog tre raka SM-guld mellan 2006 och 2008.

Men under andra halvan av 10-talet tappade de en hel del, och 2019 åkte de ur Handbollsligan.

Efter två år i allsvenskan tog de dock steget upp igen 2021, och nu är de åter framme i semifinal. I dag vann de med 29–26 hemma mot Alingsås, och tog därmed hem kvartsfinalserien med 3–0 i matcher.

– Just nu är jag bara så jäkla glad och stolt, säger Gustav Davidsson till C More.

”Tuffast möjliga motstånd”

För Hammarby väntar nu Kristianstad (som i dag vann sin tredje raka match mot Aranäs och även de vann med 3–0 i matcher) en repris på Svenska Cupen-finalen, som Kristianstad vann.

– Tuffast möjliga motstånd, men vi vet om att vi hade två matcher i cupfinalen som var uddamålsmatcher. Det ska bli kul att möta dem över fem matcher och förhoppningsvis kan vi ge dem en god kamp, säger Davidsson.