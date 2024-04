I kväll avslutar Sverige kvalet till OS och seger mot blåbärsnationen Storbritannien innebär att biljetten till Paris är säkrad. Blir Nina Dano uttagen till OS kommer hon till mästerskapet starkare än någonsin.

– Jag är mitt starkaste jag, säger Dano.

I höstas satte högernian nytt landslagsrekord i frivändning när hon tog imponerande 100 kilo. Nu har hon putsat rekordet ytterligare.

Byggde upp sig under rehaben

– Jag slog det med ett kilo för en månad sedan. Jag jobbar kilo för kilo, skrattar hon.

Under EM 2022 bröt 23-åringen ett ben i underbenet och spenderade mycket tid i gymmet under rehabiliteringen. Det har gett resultat och när landslaget spelade EM-kval i Umeå tidigare i april imponerade hon på Anja Pärson under ett gympass.

– Det är alltid häftigt att höra de orden från Anja, säger Dano.

”Motivation för alla att se Anja Pärson”

Enligt presschef Daniel Vandor var det benböjen som imponerade på den förra alpinstjärnan som var med landslaget i gymmet.

– Jag tror att det var motivation för alla att se Anja Pärson där. Jag tror att alla fick en boost, och några blev nog lite starstrucked också, säger Jenny Carlson.

– Står Anja Pärson bakom en vill man göra rätt och göra det bra.