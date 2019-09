Regerande mästarna Sävehof: ”Vi är inte favoriter”

September månad. Det blåser in kallare vindar över vårt avlånga land.

Men det är också en tid då det blåser in guldtips inför respektive ligastart. Så även inför SHE.

Sävehof vann andra SM-guldet på raken efter seger mot Skuru i våras. Laget har dominerat Handbollsligan för damer de senaste åren.

Men det är i stället H65 Höör som får flest guldtips, när ligans tränare tippar serien inför ligastarten. Sävehof, som bland annat tappat rutinerade Johanna Ahlm som slutat samt landslagsspelaren Olivia Mellegård, återfinns på en tredjeplats.

– Vi är inte favoriter i serien. Vi har tappat i rutin och ersatt med unga talanger. Det kommer bli en uppstartsperiod för att sedan vara som bäst när det gäller som mest i vår, menar Sävehofs lagkapten Linnea Pettersson.

Nykomlingen GT Söder är segervissa

GT Söder är nykomlingar i årets SHE och får också flest jumbotips.

Lagets tränare, Vaggo Schjölin, ser dock en topplacering framför sig.

– Jag tror enorm mycket på våra tjejer. Vi siktar på topp fyra. Om tjejerna bara skulle tro hälften så mycket på sig själva mot mig, så kommer det här gå bra. Det kommer bli en chock när de senare kommer säga ”Aha, Vaggo du hade rätt!”

Serien startar lördag den 14:e september.