Rutinen avgjorde i Ystadderbyt

Kim Andersson och Dalibor Doder i Ystads IF. Foto: Bildbyrån

Derby i sydöstra Skåne – IFK Ystad mot Ystads IF.

IF med 386 landskamper på nio meter i form av Kim Andersson och Dalibor Doder.

De två rutinerade herrarna stod för sex mål totalt för Ystads IF som inte låg under en enda gång under matchen.

Bredvid Doder och Andersson fanns Lasse Balstad som blev matchens bästa målskytt med sju fullträffar när Ystads IF vann med 28-23.