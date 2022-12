Sävehof går som tåget i SHE. Eller vad sägs om denna segerrad:

Nio matcher – nio segrar.

I kväll blev det vinst mot Skuru på hemmaplan med 30–20.

– Vi började matchen lite knackigt, sedan får vi igång vårt försvarsspel och styr upp det, säger Sävehofs målvakt Johanna Bundsen till C More.