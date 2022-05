Fjolårsmästaren Sävehof var i kväll tvingat att vinna borta mot Ystads IF för att hålla säsongen vid liv. Man misslyckades.

Partilleklubben öppnade glödhett och ledde med fem bollar i paus. Men i andra halvlek vände Ystad på matchen.

Hemmalaget gick bra träff på målvakten Niklas Kraft samtidigt som Jonathan Svensson visade vägen framåt.

Skövde väntar

Slutresultatet blev 29–26 och Ystad vinner därmed, något oväntat, semifinalserien med 3–1 i matcher.

– Det är en oerhörd glädje. Det är så mycket känslor just nu. Det är svårt att ta in, säger Ystads stjärna Kim Andersson i C More.

Sävehofs tränare Michael Apelgren, vars trupp varit drabbat av skador under de senaste veckorna, är inte allt för besviken efteråt.

– Jag är stolt över hur vi har stått upp. Vi har haft en del trubbel men har fajtats riktigt bra, säger han.

Nu väntar en SM-final mellan IFK Skövde och Ystads IF. Finalserien spelas bäst av fem och inleds 19 maj.

Skövde har hemmaplansfördel.