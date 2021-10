På hemmaplan segrade regerande mästarlaget Skuru med 32–29 mot Höör. Och Nackaklubben har nu inlett den här säsongen med fem segrar av fem möjliga.

Gästerna ledde stormötet länge, men en kvart in i andra halvlek skaffade sig Skuru ett övertag. Som hemmalaget aldrig släppte, och den som främst låg bakom segern var Daniela de Jong som gjorde nio mål. Och blev matchens bästa målskytt.

– Vi har jättemånga tekniska fel i första. Och sedan får de kontra in väldigt många och det gör att vi låg under med fem bollar. Men det kunde vi vända på, vi växte som lag i andra halvlek. Vi har legat under i paus många gånger tidigare, och lyckats vända. Och vi känner oss ändå trygga, säger de Jong till Sportkanalen.

Skuru leder SHE, två poäng före Sävehof. Höör har inlett säsongen svagt med endast en vinst, ett kryss och tre förluster.