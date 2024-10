Carin Strömberg har de senaste åren varit petad till och från i landslaget. 31-åringen fick dock spela OS, men mitt under turneringen fick hon reda på att hennes franska klubblag Nantes har gått i konkurs.

I september blev Strömberg klar för Vipers, trots deras ekonomiska kris – och nu kan hon alltså bli klubblös för andra gången på grund av en konkurs.

Hoppas på räddningspaket

Vipers behövde få in motsvarande 24 miljoner svenska kronor på fredagen för att undvika konkursen. Men i sista stund kan en räddningsplanka ha lagts ut och beslutet om en eventuell konkurs har nu skjutits upp till söndagen.

– Vi ska använda helgen till att värdera ett nytt och konkret bud som kom på bordet i början av styrelsemötet, säger ordföranden Peter Gitmark till NTB.

– Det är en lokal sammanslutning som ska värderas och som kan komma att läggas till en nationell gruppering (av sponsorer). Om vi skulle landa alla får vi ihop 25 miljoner (norska kronor).

Spelarna utan lön

I Vipers spelar, förutom Carin Strömberg, också Jamina Roberts och Nina Koppang, som just nu är skadad. Ingen av spelarna fick någon lön utbetalad under fredagen – samtidigt gör sig flera av Vipersspelarna just nu redo för EM som avgörs om en och en halv månad.

Vipers från norska Kristiansand har varit i ekonomisk kris under en längre tid, trots att laget varit mycket framgångsrikt på handbollsplanen och vunnit Champions League tre år i följd, 2021–2023.

På söndag ska det vid ett nytt styrelsemöte avgöras om Vipers klarar sig eller måste försättas i konkurs.