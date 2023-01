De svenska handbollsherrarna låg under med 12-15 i slutet av den första halvleken när man tog time out och bytte in Andreas Palicka i mål. Palicka svarade direkt för ett gäng räddningar, vilket öppnade för omställningar och snabba mål.

I paus var Sverige tillbaka i ledning, 17-16.

Sverige inledde den andra halvleken med att göra 3-0 och hade sedan kommandot hela den andra halvleken. Mycket tack vare Palicka som stundtals var rena väggen.

Frilägen, öppna kantlägen och närskott. Ett tag tog 36 åringen precis allt, den ena räddningen mer spektakulär än den andra.

Segern innebär att Sverige är klart för kvartsfinal som gruppetta. Härnäst väntar Portugal på söndag innan slutspelet inleds på onsdag i Stockholm.