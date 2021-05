Depåmissar fällde svenskarna

– Scott var snabb, härligt att vi kunde vinna igen, sa Dixon efter sin femte triumf på Texas Motor Speedway, Fort Worth. Nya zeeländaren dominerade loppet och ledde i 206 av de 212 varven. Men Mclaughlin var urstark i slutet och var bara 0,26 sek efter i mål. Snacka om succé för nykomlingen från Australien i sitt allra första ovalrace.

-Jäkligt häftigt att få jaga Dixon. Jag är stolt och teamet hade en perfekt strategi, berättade McLaughlin.

Säsongens första ovalrace, drygt 51 mils körning i över 350 km i timmen, stördes av ett regnoväder som innebar att kvalet ställdes in. Startordningen blev efter mästerskapstabellen. Bara en träning kunde köras inför loppet.Ericsson startade nia och Rosenqvist 18:e.

Felix inledde svagt men kom starkt tillbaka i loppet. Han körde upp sig hela vägen till andraplatsen och hade ett utmärkt läge att nå sin första stora framgång på ovalbana. Men efter att Rosenqvist varvat James Hinchcliffe sladdade kanadensaren in i muren. Det blev gulflagg och ett avgörande depåstopp. Det blev en olycksalig minut för båda svenskarna.

TAPPADE BAKHJULET

Rosenvist gjorde ett ödesdigert misstag som kostade honom tio placeringar. – Tyvärr låste jag upp lite i min depåbox och mitt vänstra bakhjul ville inte gå på riktigt, förklarar Felix i ett pressmeddelande.

Ericsson, som låg sexa inför de 47 avslutande varven, tappade höger bakhjul (!) vid sitt stopp. Han blev stående på depårakan och tvingade bl.a Rosenqvist ut på gräset för att passera.

Felix hade problem med understyrning under stora delar av loppet. Under slutvarven hade smålänningen ingen möjlighet attt avancera utan tappade ytterligare en placering till 13.e man i mål. Bittert för Felix som var på väg mot en andraplats även i fjolårets premiär på just Texas Speedway. Då gjorde han ett misstag och hamnade i muren. Teamkollegan Pato Ó Ward, Mexiko blev trea i loppet.

-Det hade kunnat bli riktigt bra idag. Men det händer alltid saker i indycar och man måste vara med hela vägen in, konstaterar Rosenqvist.

Ericsson såg ut att ha blivit kvitt ovalspöket och var fint med i kampen om topplaceringarna. Men återigen grusades förhoppningarna efter det bedrövliga depåstoppet. Marcus rasade till 19:e plats i mål.

Redan ikväll får svenskarna chans till revansch när helgens andra lopp avgörs i Texas.