Guide till innebandy-VM

Målvakter:

Alexandra Durling, Täby FC IBK *

Amanda Hill, Kais Mora IF *

Utespelare:

Myra Aggestål, Iksu *

Stephanie Boberg, Endre IF

Lisa Carlsson, Täby FC IBK *

Cornelia Fjellstedt, Iksu

Alice Granstedt, Kloten-Dietlikon Jets (Schweiz)

Moa Gustafsson, Kais Mora IF *

Johanna Hultgren, Kais Mora IF

Sofia Joelsson, Iksu

Amanda Delgado Johansson, Iksu

Isabell Krantz, Pixbo Wallenstam IBK

Klara Molin, IK Sirius FBC *

Ellen Rasmussen, Malmö FBC

Iza Rydfjäll, Kloten-Dietlikon Jets (Schweiz)

Sara Steen, Endre IF

Ida Sundberg, Pixbo Wallenstam IBK

Moa Tschöp, Täby FC IBK

Emelie Wibron, Iksu

Anna Wijk, Kais Mora IF (kapten)

*debutant

Spelschema:

7 december: 18.15, Slovakien-Sverige

9 december: 19.30, Sverige-Tjeckien

10 december: 19.30, Sverige-Lettland

13 december: 16.00, kvartsfinal

14 december: 14.30/17.45, semifinal

15 december: 13.30/16.30, bronsmatch/final