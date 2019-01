Mesta mästaren Iksu tog sjätte titeln

2018/19 – IKSU

2017/18 – IKSU

2016/17 – Pixbo Wallenstam IBK

2015/16 – KAIS Mora IF

2014/15 – Djurgårdens IF

2013/14 – Rönnby Västerås IBK

2012/13 – IKSU

2011/12 – Djurgårdens IF

2010/11 – IKSU

2008/09 – IKSU

2007/08 – UHC Dietlikon (Schweiz)

2006/07 – UHC Dietlikon (Schweiz)

2005/06 – IKSU

2004/05 – Red Ants Rychenberg (Schweiz)

2003/04 – SC Classic (Finland)

2002/03 – Balrog IK

2001/02 – Balrog IK

2000/01 – Balrog IK

1999/00 – Tapanilan Erä (Finland)

1998/99 – Högdalens AIS

1997/98 – Högdalens AIS

1996/97 – Högdalens AIS

1995/96 – Sjöstad

1994/95 – Sjöstad

1993/04 – VK Rasket

Källa: ibnytt.se