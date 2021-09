Tålamod bakom Karlstads seger mot Kais Mora

Det var en jämn tillställning mellan Karlstad och Mora, där de förstnämnda drog det längsta strået i sista perioden.

– Mora är bra, det trodde vi innan också. Det var ingen överraskning direkt. Det var fartfyllt, säger Karlstads kapten Linnea Juhlin till SportExpressen Play.

– Jag tycker vi är lite tryggare med boll i år. Det visar sig i dag, vi har tålamod och till slut kommer det. Det är det här tålamodet som jag tror vi kommer kunna bidra med lite mer.

Oavgjort länge

Det var dock Mora som fick bäst start på matchen när Lina Hägg redan efter två minuters spel serverade Malin Andréason till 1-0.

De tio första minuterna dominerades även av just Mora, men Karlstad växte successivt in i matchen. Sent i första perioden kom en kvittering när Frida Swahn satte 1-1.

Andra perioden blev mållös – så blev det dock inte i den tredje.

Avgjordes i tredje

Drygt fem minuter in i perioden fick Mathilda Jansson känna nätrassel. Men glädjen blev inte långvarig för Karlstad. Sex minuter senare kom ett nytt kvitteringsmål signerat Moras Jessika Eriksson som tog sig runt bakom mål och satte bollen i kassen.

Matchen fortsatte sedan att svänga.

Och det var till slut hemmalaget som lyckades styra i rätt riktning. Efter 14.22 satte Linnea Juhlin sitt Karlstad på nytt i förarsätet – som man den här gången inte släppte. Kollegan Linnéa Wallgren ristade in matchens sista mål med minuten kvar att spela och slutresultatet blev 4-2.

Segern är Karlstads andra den här säsongen. Mora har nu två förluster på lika många matcher i SSL.

För vinnarna gäller bortamatch mot Rönnby i nästa omgång. Mora har chans att ta sin första vinst när man ställs mot Falun.