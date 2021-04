Galna målet i Storvretas kross – tog bara en sekund

Inför måndagens möte stod det 2-1 till Mullsjö i semifinalserien men denna afton var det Storvreta som styrde och ställde. Man vann med hela 12-4 och utjämnade i matchserien.

– Vi får träff på ett par saker vi förändrade inför denna match. Vår planhalva ser betydligt mindre ut idag och deras ser lite större ut, säger Storvretas tränare Oscar Lundin i Sportexpressen Play.

4-0 efter första perioden

Gästerna rivstartade matchen. Redan efter första perioden hade man hunnit skaffa sig en 4-0-ledning och mer skulle det bli.

Mullsjö hann visserligen få in 1-4 men bara två minuter senare såg Storvreta till att ta tillbaka kommandot. Först gjorde Albin Sjögren 5-1 och på ett frislag direkt på efterföljande tekning sköt Fredrik Lindholm in 6-1 från egen planhalva. Därefter valde Mullsjö att byta målvakt och Jonathan Larsson fick lämna plats åt Simon Lööf.

Storvreta ångade på

Trots målvaktsbyte fortsatte Storvreta ösa in mål. I slutet av den andra perioden fullbordade Albin Sjögren sitt hattrick när han sköt in 7-1 från långt håll och bara 30 sekunder senare kom 8-1 genom Hampus Ahren. Mullsjö hann visserligen med att reducera till 2-8 bara sekunder innan paus men gick ändå in till den tredje perioden i en rejält tuff uppgift framför sig. Men man började bra, efter bara 39 sekunder Jan Zaugg in 3-8 för Mullsjö. Men man kom aldrig riktigt nära en kvittering. Storvreta vann till slut med 12-4. Fem av målen kom från Albin Sjögrens klubba.

Matchserien avgörs i bäst av sju och den femte matchen spelas 14 april.