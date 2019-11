Storvreta behåller serieledningen

Storvretas Alexander Rudd, som gjorde fyra poäng, var nöjd efter 9–3-segern mot Jönköping.

– Vi är ett bättre lag. Det känns som att Jönköping försökte döda mycket tid på deras egen planhalva. Det blir jobbigt under 60 minuterna att spela så. Det brukar rinna iväg i den tredje perioden, vilket det gjorde i dag också. Jönköping är ändå ett bra lag, men vi visar ändå att vi har ett bättre lag, säger han till C More.

Toppar tabellen

I och med segern behåller Storvreta serieledningen i SSL och för Uppsala-laget väntar närmast Linköping.

– De har en ny tränare (David Gillek) och det blir spännande att se om de gör några ändringar, säger Alexander Rudd.

Serietvåan Falun vann planenligt mot Sirus med 7–2 och ligger fortsatt en poäng efter Storvreta.