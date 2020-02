Wijk om arvtagaren: ”Kommer bli en av världens bästa”

Den offensiva spelaren har under de två senaste säsongerna gått från att börja känna på A-lagssspel till att vara en av ligans hetaste spelare.

Hon ligger just nu femma i den totala poängligan i SSL och har under året varit en av komponenterna i KAIS Moras fruktade förstakedja, tillsammans med Johanna Hultgren och världens bästa innebandyspelare, Anna Wijk, en utmärkelse hon mottog under gårdagen.

– Jag har nog insett att jag ska vara en poängproducerande spelare och då tar jag för mig mer. Jag vill vara en som bryter mönstret och jag blir väldigt taggad av det. Då går jag bara ut och kör, säger Gustafsson.

Nu spås Moa Gustafson bli Anna Wijks arvtagare, som väntas lägga klubban på hyllan inom en snar framtid.

– Fortsätter hon att utvecklas som hon gjort den senaste tiden så är jag övertygad om att hon kommer bli en av de bästa i världen, säger Wijk.

I fjol noterades hon för 37 poäng på 26 matcher. I år har hon gjort 42 poäng, varav 30 mål, på 18 matcher. Dessutom tio mål i VM.

– Det är häftigt att följa henne på nära håll. Hon är ung och lovande men spelar som om hon varit med hur länge som helst. Det hon gjorde i VM var både imponerande och häftigt.