Albin Lundin stor hjälte för Timrå – avgjorde i förlängning

Akrivbild. Albin Lundin jublar efter mål under mötet mellan Timrå och Västervik den 7 mars. Foto: Bildbyrån

Albin Lundin, 25, blev stor matchhjälte för Timrå.

Laget vann med 3-2 mot Västervik efter förlängning – och har nu greppet om finalplatsen i hockeyallsvenskan.

– Albin är ju fantastiskt bra och det är ju just de här killarna som gör skillnad ofta i sådana här matcher, säger Timrås tränare Fredrik Andersson till C More.