Washington spelade i powerplay och John Carlson skickade ner pucken till Dylan Strome som med en backhand riktade över pucken till Ovetjkin som vid den bortre stolpen bara hade att sätta den i öppet mål för 2-0.

Ovetjkin tonade ner betydelsen av målet och var närmast förlägen.

– Ett mål är ett mål. Det var ett fantastiskt förarbete av Stromer och Carly, säger ryssen enligt AP.

Det var mer målande kommentarer av folk runt Ovetjkin.

– Jag tänke tillbaka till när han var skadad och borta ett tag. När det hände tänkte alla för sig själva om det skulle vara möjligt. Men allt är möjligt med Alex Ovetjkin. Vi har sett det så här långt. Vi har åtta matcher kvar, och det bästa med det är att det inte känns som att det är någon press alls. Och laget njuter av det, säger målvakten Charlie Lindgren.

Har flera NHL-rekord redan

Hela arenan exploderade och på läktaren jublade frun över målet. 39-åringen gjorde sitt 38:e mål på 58 matcher den här säsongen. Ännu mer anmärkningsvärt är att Ovetjkin missade 16 matcher med en vadbensfraktur i november och december.

Gretzky som har 57 rekord i NHL satte sitt 894:e mål i mars 1999 när han spelade för NY Rangers.

Ovetjkin har ett par egna NHL-rekord under bältet. Han är två mål från att utöka sitt rekord med göra minst 40 mål under en säsong (åtta matcher kvar av grundserien) och göra det för 14:e gången. Han har även rekordet för att göra minst 30 mål under en säsong, 19 gånger och delar 50-plusrekordet med Gretzky och Mike Bossey, som klarat det nio gånger.