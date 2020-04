Alexander Ovetjkin och Wayne Gretzky möts i tv-spelsmatch för att samla in coronapengar

Förra månaden lade Alexander Ovetjkin ut en video på Instagram där han spelade tv-spelet NHL20, med sin son i knäet.

Den videon gav Wayne Gretzky en idé. Han ringde en ledare i Washington Capitals, och frågade om det skulle vara möjligt att få spela mot Ovetjkin.

Bäst av tre matcher

Nu ska det bli av. Nästa onsdag ska duon mötas i en serie av bäst av tre matcher, som ska heta ”The Great One vs. The Great Eight Showcase” och sändas direkt på Capitals Twitch-kanal. De som tittar på matchen kommer samtidigt kunna skänka pengar till två välgörenhetsorganisationer, som samlar in pengar till stöd för de som drabbats av coronavirusets framfart.

– Det har varit så mycket snack om målrekordet (Ovetjkin, med 706 mål, jagar Gretzkys rekord på 894), så det finns en fin koppling mellan Alex och mig. Så jag tänkte att vi skulle kunna göra något som folk kan titta på och hjälpa till med att samla in pengar till de behövande, säger Gretzky till Washington Post.

E-sport-proffs ska spela

Duon kommer dock inte att spela ensamma. Ovetjkin kommer att spela tillsammans med e-sport-proffset John ”JohnWayne” Casagranda (som har kontrakt med Washington Capitals Gaming-märke), och Gretzky med sin 19-årige son Tristan.

– Det kommer att bli en rolig kväll och är för ett gott syfte. Vi gör inte detta för att ersätta NHL, för vi alla vill ju se killar som Alex, Sidney (Crosby) och (Connor) McDavid tillbaka på isen. Det är ju det som folk verkligen gillar, säger Gretzky, vars mål med matchen är solklart:

– Min pappa sa alltid: ”Om du ska spela, då kan du lika gärna vinna”.