Alfredsson gjorde 18 säsonger i NHL och stod för 1 157 poäng (444 mål och 713 assist) på 1 246 matcher. I 13 år var han lagkapten i Ottawa Senators.

”Alfie” vann dock aldrig någon Stanley Cup.

2012 valdes Mats Sundin in i Hockey Hall of Fame som andre svensk efter Börje Salming (invald 1997). Därefter har även Peter Forsberg (2014) och Nicklas Lidström (2015) valts in.