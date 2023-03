Kvartsfinalserien i hockeyallsvenskan mellan Modo och AIK var helt jämn (2-2) inför gårdagens match.

Under match fem i Örnsköldsvik under lördagskvällen tog AIK:s tränare Anton Blomqvist timeout i underläge 1-5.

Hans order till spelarna fångades upp i tv-sändningen:

– Every time we can hit, we hit. We are probably not gonna win this game now, so let’s play dirty. Play dirty here, säger Blomqvist på engelska innan han fortsatte på svenska:

– Spela fult, spela fult! Inga avstängningar. Spela fult!

Matchstraff för Norin

Efter timeouten drog AIK på sig utvisning efter utvisning. Det blev totalt 41 utvisningsminuter för AIK efter Blomqvist uppmaning, som kulminerade med backen Eric Norins matchstraff efter en slashing på Modos Oscar Petterssons ben.

Modo vann till slut med 8-3. Efter matchen anmäldes Anton Blomqvist till disciplinnämnden för unsportsmanlike conduct.

I en intervju med C More efter matchen resonerar Blomqvist så här:

– Det var kanske ett mindre bra ordval att säga ”fult”. Det var mer att jag tyckte att vi behövde spela fysiskt och lite mer elakt. Jag skulle kanske ha använt ett bättre ord. Jag kunde ha varit lite smartare, säger Anton Blomqvist i C More innan han vänder sig till den yngre publiken:

– Till alla barn som tittar där ute. Spela kanske inte fult, utan spela hårt och spela rejält. Det är den hockeyn vi gillar, säger Blomqvist.

Hockeyallsvenskans domarchef Björn Wettergren säger till Sportbladet att man kommer att titta på situationen:

– Jag är själv på plats på matchen och hörde därför inte vad som sades i AIK:s timeout, men jag har fått det berättat för mig och som med allt annat som ligger utanför det normala, så att säga, är det något vi kommer att titta på i efterhand. Sedan får vi se vad det leder till, säger Wettergren.

Nästa kvartsfinal lagen emellan spelas under måndagskvällen i Stockholm. Modo leder med 3-2 i matcher i bäst av sju.