Äntligen vinst för Ulf Samuelssons Leksand

Leksand har haft en riktigt tung tid bakom sig i SHL. Inför kvällens match mot nästjumbon Oskarshamn hade laget nio raka förluster.

Inte ens ett tränarbyte hade gett något resultat. Sedan Ulf Samuelsson tog över efter Roger Melin hade laget spelat fem matcher, och alltså förlorat samtliga.

Rättvis seger

Men i kväll fick de en välbehövlig trepoängare.

Laget vann med 3–0, och gjorde det rättvist. Grunden till segern lades i den första perioden, där laget gjorde två av målen – båda i numerärt överläge.

– Powerplay-spelet kanske lossnade i dag. Det har varit lite sådär under säsongen, så det var skönt att få utdelning, säger backen Jonas Ahnelöv till C More.

”Skönt att få utdelning”

Just powerplay-spelet var det som var direkt avgörande. Även det tredje målet, som Marek Hrivik gjorde genom ett fint dragskott, kom i numerärt överläge.

– Skönt att få utdelning i powerplay. Jag tycker att vårt PP sett bättre ut de sista matcherna, vi har skjutit och skjutit så det var skönt med utdelning, säger 2–0-målskytten Sebastian Wännström, som stod välplacerad framför mål och petade in en retur då han gjorde mål.

”Inte varit på topp”

I och med segern bröt Leksand alltså en nio matcher lång förlustsvit.

– Självförtroendet har inte varit på topp när vi förlorat många matcher, så det här var bra för självförtroendet, säger Jonas Ahnelöv.

Åttonde raka förlusten

För Oskarshamn är läget jobbigt. Förlusten var deras åttonde i följd, men laget har fortfarande en poängs försprång till jumbon Leksand.

– I dag var det ingen jättebra insats från vår del. De kom ut och körde över oss i första. Vi kommer tillbaka lite, men i stort sett är vi tvåa på nästan alla puckar i dag. Det är svårt att sätta fingret på, men något är det som inte var rätt i dag, säger O=skarshamns center Rickard Palmberg.

Åtta omgångar återstår av grundserien.