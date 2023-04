Skellefteå tog ledningen två gånger i matchen och hade 2-1 i början av den andra perioden. Då hände något som inte fick hända för hemmalaget.

Två spelare krockade med varandra, Linus Öberg tog pucken och spelade fram till Leo Carlsson som satte 2-2.

Därefter tog gästerna över matchen totalt. I tredje perioden startade Carlsson ett blixtrande anfall, släppte pucken till Milton Oscarsson som i sin tur hittade Linus Öberg – och Örebro ledde med 3-2 med fem minuter kvar.

– Leo kommer med en bra fart, han gör sin grej och sedan hittar Milton mig. All heder till de grabbarna, säger Linus Öberg i C More.

Två mål i öppen kasse

Skellefteå tog ut målvakten för att försöka få till en kvittering men i stället gjorde Närkelaget både 2-4 och 2-5 i tom målbur och vann därmed den första semifinalen.

– De kom ut starkare än oss, men vi tog över mer och mer. Jäkligt skönt att vi vinner, säger Öberg.

Nästa match spelas i Örebro på måndag kväll. Matchserien avgörs i bäst av sju.