Åttonde raka förlusten – tappade än en gång i tredje

Linköping kom till bottenmötet med Brynäs med sju raka förluster. Och med en poäng ned till jumbon Leksand var laget piskat att bryta den dystra trenden.

Och det såg ut som om det var just det som östgötarna gjorde. När Linköping fick chansen i powerplay i den andra perioden klev lagets skyttekung Broc Little fram när de behövde honom som mest. Efter att ha skapat stora isytor för att sedan passa in till Henrik Törnqvist som inte lyckades överlista Samuel Ersson. Men på returen högg Little, och då gick pucken in, och Linköping gjorde 1-0.

I tredje utnyttjade hemmalaget ännu ett powerplay när Brynäskaptenen Anton Rödin satt utvisad. Och det var ännu en rutinerad LHC-spelare som nätade. Denna gången Patrik Lundh, som fick öppet mål efter en vass passning från Andrew Gordon.

Ännu ett tapp i slutet för Linköping

Men Linköping har haft svårt att stänga matcher i den tredje perioden. Och med åtta minuter kvar lyckades Nicklas Danielsson få hål på Jonas Gustavsson, och reducera till 1-2. Brynäs var inte heller klart där. Med tre minuter var tog Anton Rödin revansch efter hans utvisning, och satte kvitteringen.

– Det är en jäkla skitstuds vi får emot oss, den svider ordentligt. Att pucken studsar som den gör, för mig är det väldigt olyckligt, säger Bert Robertsson till C More om Brynäs 2-2-mål.

Det skulle bli ännu värre för Linköping. I förlängningen var det Brynäs som lyckades näta genom Tomi Sallinen, som sänkte Linköping som nu har åtta raka förluster.

– Alla förluster svider, men den här är tuff, jäkligt tuff, säger Robertsson.