Om sanningen ska fram så var det här en match Modo kunde ha avgjort flera gånger om. Hemmalaget skapade gott om chanser och hade inte mindre än fyra skott i stolpen under de fyra första perioderna.

Men ibland vill inte pucken in och knappt två minuter in i förlängningen var det i stället Björklöven som avgjorde matchen genom Sebastian Selin.

– Jag såg att ”Linge” (Jesper Lindgren) klev in framför deras forward på blå och jag slog stopp, sedan fick jag en touch på hans skott, det var grymt, säger Selin till C More.

Lång videogranskning

Domarna tog sig en titt på reprisen tillsammans med folket i situationsrummet, men då var redan halva Modolaget ute i omklädningsrummet och det visade sig att de hade haft rätt. Det var aldrig nära en hög klubba.

– Jag var säker på att det var mål, det kändes nästan som att jag styrde pucken mer uppåt än neråt så jag var ganska lugn, men man vet ju aldrig, säger Selin.

Tränarens irritation

Modos tränare Mattias Karlin var av förklarliga skäl inte helt nöjd när han till slut ställde upp på en intervju med C More.

– Det är irriterande så klart, jag tycker det är vi som styr det mesta där ute men tar man inte vara på målchanserna själv och bjuder på två åt andra hållet så kan det bli en förlust i stället, säger Karlin som ändå var glad över det han fick se sina spelare prestera.

– Vi är förbannat mycket bättre i dag än i lördags även fast vi vann då och förlorade nu, det är en stor skillnad i vårt spel.

Semifinalerna i matchserien vänder nu till Umeå där två hemmamatcher för Björklöven väntar.

– Då vill jag se samma spel som vi visade upp i det stora hela i dag, men effektiviteten måste bli bättre, vi kan inte göra bara ett mål på de här målchanserna, det ska vara fyra, fem i alla fall, säger Karlin.