– Det var inte perfekt men vi kämpade hårt. Vi har inte tappat tron och har fått en större förhoppning. Vi tryckte på och måste fortsätta att göra det och fortsätta att vinna. Nu ska vi göra jobbet på bortaplan också, säger Schilkey till TV4 Play medan fansen firar högljutt.

Det var hysteriskt tryck i slutsekunderna men Björklöven kunde hålla undan och det viftades med de gulgröna halsdukarna i arenan.

Det var vinna eller försvinna för ”Löven” i Umeå i kväll.

Djurgården låg på för att kvittera när Nicholas Schilkey fick tag i pucken och skrinnade upp på vänstersidan. När han åkte in i offensiv zon vek han in till höger och fick bort Djurgårdsförsvaret och kunde pricka in 3-1 i mitten av den tredje perioden.

Nerv efter Rensfeldts reducering

Det blev dock nerv när Djurgårdens Ludvig Rensfeldt tog fart och i skäret sköt ett hårt skott som Niklas Svedberg inte klarade av att rädda och 3-2 var ett faktum. Efter det blev ett skärrat Löven hårt pressat när Djurgården gick för en kvittering.

I ett sista försök att kvittera plockade Djurgården ut målvakten Viktor Andrén, som gjorde en fantastisk räddning med plocken efter förflyttning i slutminuterna.

Nästa match spelas i Stockholm på tisdag.