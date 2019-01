Fem (!) sämsta SHL-lagen segrade

49 sekunder in i andra perioden prickade Mathias Bromé in 3–0 för Mora. Gästerna från Stockholm lyckades aldrig komma ikapp efter det.

– Det är en otrolig uppförsbacke vi sätter oss i. Det krävs betydligt från start om vi ska vara där vi vill, säger Djurgårdens Henrik Eriksson till C More.

Det spelade ingen roll att Djurgården vann skottstatistiken med 41–22 och var en stolpträff från att kvittera i slutsekunderna.

– Det blir tunga mil hem härifrån, fortsätter Eriksson.

Rejält häng på Örebro

Nämnde Bromé är inne i skönt målflyt med fyra fullträffar på de två senaste matcherna.

Det tackar han publiken för.

– Det är magiskt. Vi har 4500 bakom oss och fullt nästan varje trots att vi ligger där nere i botten. All eloge till dem, de lyfter oss verkligen, säger Mathias Bromé till C More.

Det blev en gyllene afton för lagen i SHL:s bottenskikt. Mora och Timrå, de två lagen under kvalstrecket, vann – men det gjorde även Örebro som annars hade varit ny tabelljumbo.

Dessutom knep 11:an Skellefteå och 10:an Rögle trepoängare i kampen kring de två lägre strecken.

Se tabellen här.