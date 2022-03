Brynäs har haft det tungt på senare tid, inte minst på hemmaplan och har sakta men säkert rasat allt närmare kvalstriden i tabellen.

Efter två raka 0–2-förluster hemma mot Linköping respektive Djurgården har dessutom tålamodet börjat tryta hos fansen.

Det var inte mycket i den första perioden som talade för att det skulle bli någon målfest för hemmalaget den här söndagskvällen heller men i slutminuterna av första perioden small det plötsligt åt båda håll.

Två snabba mål

Först ut var Frölundaforwarden Michael Spacek som efter vunnen Frölundatekning och skott av Simon Edvinsson forcerade in en retur till 1–0 med 2.31 kvar av den inledande perioden.

Och med bara 46 sekunder kvar till periodvila bröt Brynäsbacken Tom Hedberg till slut sitt lags, då nästan nio perioder långa, måltorka på hemmaplan då han kvitterade till 1–1 i numerärt underläge med ett dragskott.

-Otroligt skönt att få kvittera innan vi går in till periodvilan så att man kommer ut till lika, konstaterade målskytten själv i C More.

I mitten av andra perioden fick Frölunda ett mål bortdömt för pååkning av målvakt.

Det gillade inte Joel Lundqvist som efter diskussion med domaren åkte ut för snack och bara nio sekunder senare åkte även Frölundabacken Christian Folin ut för slashing.

Spel i fem mot tre i 1.51 och ett gyllene läge för Brynäs således och efter bara 20 sekunder i den spelformen ökade hemmalagets Noel Gunler på till 2–1.

Drog ifrån

En liten stund senare lyckades Brynäsforwarden Tomi Sallinen tråckla in 3–1 vid första stolpen men Brynäsglädjen höll inte i sig länge då poängmaskinen Ryan Lasch höll sig framme på en studsande puck och flygandes i luften slog in reduceringen till 3–2. Frölundaforwardens 58:e poäng så här långt.

I tredje perioden var det framför allt Frölunda som radade upp chanser och bland annat träffade målramen för andra gången i matchen men när Gävlelaget fick spela powerplay i slutminuterna punkterade Brynäsforwarden Oula Palve matchen med ett distinkt mål i bortre krysset (4–2).

Lagkaptenen Anton Rödin fyllde sedan på med ett femte mål, nu i tom bur (5–2):

-Vi tävlar hela tiden, det är kamp om varenda puck, varenda centimeter och vi är jobbiga att möta så vi gör en bra match.