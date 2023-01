Tvåan mot ettan i SDHL. I kväll knappade Brynäs in på serieledarna Luleå, efter en seger med 2–0.

Brynäs inledde matchen i ett rasande tempo. Redan på nedsläpp snodde Anna Meixner åt sig pucken och fick ett friläge, men Sara Grahn räddade. Meixner skulle dock få anledning att jubla – knappt 15 sekunder senare.

Lara Stalder fejkade ett skott innan hon passade till Mexiner som tryckte in 1–0 i matchen.

– Vi hade en bra start. Hon fejkade skottet fantastiskt och jag behövde bara skjuta in pucken i mål, säger Mexiner till C More.

Målet var österrikiskans 24:e för säsongen.

Tvingades av efter kollision

I den andra perioden åkte Luleå på en tuff skada. Johanna Fällman kolliderade med lagkamraten Jenni Hiirikoski och den förstnämnda föll ner på isen och tog sig för knäet. Fällman fick därefter hjälp av rinken och hon tvingades bryta matchen.

Brynäs utökade ledningen i den tredje perioden. Precis som vid första målet var Meixner och Stalder involverade. Den här gången var det dock Meixner som spelade fram till Stalder, som skickade in 2–0. Duon har nu gjort 47 respektive 46 poäng vardera den här säsongen.

Målet blev matchens sista och med det närmar sig Brynäs Luleå i tabelltoppen. Efter kvällens resultat skiljer det fem poäng mellan lagen.

– Det är helt fantastiskt. Vi har ett grymt lag som gör ett otroligt jobb framför mig, säger Felicia Frank, som höll sin tredje nolla för säsongen.

